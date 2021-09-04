بعد فتح باب التنسيق.. خطوة بخطوة كيفية تقديم طلاب الثانوية الأزهرية

يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية الأزهرية عن طُرق التقديم بجامعات الأزهر المُختلفة، من خلال الرابط الإلكتروني عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

وتصدّر تنسيق جامعات الأزهر 2021، محركات البحث جوجل، وأيضًا مواقع التواصل الإجتماعي، ويحاول الطلاب الوصول إلى رابط التنسيق وتسجيل البيانات المطلوبة للحصول على الاجتيارات وملئ الرغابات التي تُناسب المجموع.

حيثُ بدأت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي،رئيس جامعة الأزهر، بإتاحة الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق عبر بوابة الحكومة الإلكترونية في أعمال تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، وتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولي 2021 من خريجي الدوار الأول من الثانوية الأزهرية 2021، والاختيار من كليات جامعة الأزهر في القاهرة والمحافظات.

وتوضح "الدستور" طُرق التسجيل بالخطوات، وفق ما أعلنت عنه جامعة الأزهر، في بيانًا لها، يشرح طريقة تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر 2021 بالقاهرة والأقاليم، والتي جاءت عبر الخطوات التالية:

طريقة تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر 2021

1 ـ يتم التسجيل عبر الرابط التالي اضغط هنا

2 ـ يتم الاطلاع على دليل البنين والبنات وشروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.

3 ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

4 ـ طلاب «شمال أو جنوب سيناء» متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين (منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري).

5 ـ طلاب محافظة «البحر الأحمر»، متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي.

6 ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط «تعديل هذه القائمة».

7 ـ لتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمام الطالب خياران:

خياران

(1) الخيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

(2) الخيار الثاني: تقسم فيه الكليات إلى مجموعات على حسب نوع الدراسة مثلا:

«إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك».

8- وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر «إضافة».

9- يمكن التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار اإليها في الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

9- بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر «الخطوة التالية» الموجود أسفل الشاشة.

10 ـ بعد الضغط على الخطوة التالية في الشاشة ستظهر قائمة بالرغبات، وحال التعديل في أي رغبة، يتم الضغط على رابط «اضغط هنا لتعديل الرغبات».

11 ـ بعد التأكد من الرغبات، يتم إدخال رقم الهاتف – والرقم القومي – والبريد الإلكتروني (إن وجد)، والرقم السري مرة أخرى وإعادة إدخال الرقم التأكيدي كما هو موضح في الصورة، وبعد ذلك يتم الضغط على زر «التسجيل»؛ لحفظ البيانات.

تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولي

وكانت جامعة الأزهر، قد أعلنت، الخميس الماضي، عن تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولي 2021 من خريجي الدوار الأول من الثانوية الأزهرية 2021، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وكذا الاختيار من كليات جامعة الأزهر في القاهرة والمحافظات.

9 آلاف في اليوم الأول

وقد أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أن غرفة عمليات مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، رصدت تسجيل 9 آلاف طالب وطالبة لرغباتهم إلكترونيًّا في اليوم الأول لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، الخميس، من أصل 47 ألف طالب وطالبة، وهو عدد الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول.

وأوضح فرج أن هناك متابعة دائمة ومستمرة على مدار الساعة لعمليات تسجيل الرغبات للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021م.