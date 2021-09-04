السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: أكثر من 61% من السكان تلقوا تطعميا كاملا ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تلقى 61.2 % من السكان في ألمانيا (حوالي 51 مليون نسمة) حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا، حسبما أعلن وزير الصحة ينس شبان، اليوم السبت، عبر موقع "تويتر" للتواصل
الاجتماعي.

وبحسب بيانات الوزير، تلقى 65.7 % من السكان في ألمانيا (أكثر من 54 مليون نسمة) جرعة أولى، على الأقل، من لقاح مضاد لكورونا.

وكتب شبان: "هذا أمر جيد - لكن لا نزال نحتاج إلى إعطاء 5 ملايين جرعة، على الأقل، من أجل خريف وشتاء أكثر أمانا".

وفي المقابل، يرى خبير الفيروسات بمستشفى "شاريتيه" الجامعي في برلين، كريستيان دورستن، عزوفا متزايدا عن تلقي اللقاح في ألمانيا، وأرجع ذلك إلى عدم المبالاة بين السكان.

وقال دورستن في تصريحات لإذاعة شمال ألمانيا أمس الجمعة إن ألمانيا ستحتاج لذلك في الخريف "بالتأكيد" إلى الحد من الاختلاط مجددا، مستبعدا انطلاق الأفراد بحرية في الخريف.

واعتبارا من 7 يونيو الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم المستجد أن يطلب موعدا للحصول على اللقاح، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه، وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين والرعاية والأطقم الطبية، وأيضا لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.

وقد دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان مجددًا إلى زيادة معدل التطعيم ضد فيروس كورونا مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء.

وفي تصريحات لصحيفة "هانوفرشيه الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال الوزير الذي ينتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن السلطات لم تفلح بعد في إقناع "النواة الصلبة" لرافضي التطعيم، مشيرًا إلى أن " رفضهم له طابع التعصب الديني تقريبا".
وأشار شبان إلى وجود "رافضين للتطعيم ومشككين" يفتقدون أحيانا الفرصة وأحيانا يفتقدون الحجة " ويجب أن نستمر في الحديث مع هؤلاء، إذ إننا يتعين علينا أن نرفع من معدل التطعيم بصورة حتمية".
 

المانيا وزير الصحة فيروس كورونا كورونا كوفيد

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