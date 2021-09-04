مؤتمر بـ طب كفر الشيخ يناقش «الآفاق الجديدة في علاج أمراض الأطفال»

عقد قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة كفرالشيخ مؤتمر تحت عنوان "الآفاق الجديدة في علاج أمراض الأطفال"، بالتعاون مع جمعية طب الأطفال وحديثي الولادة بمحافظة كفرالشيخ، في قاعة السينمار برئاسة الدكتور أسامه العجمي.

وقال العجمي، إن المؤتمر ناقش عدة محاور منها أمراض أعصاب الأطفال، أمراض الجهاز الهضمي والتغذية، أمراض حديثي الولادة، أمراض الجهاز التنفسي وفيروس كورونا.

أوضح الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة لمناقشة كل ما هو جديد في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة، بما يساهم بشكل كبير فى تقديم خدمة علاجية وطيبة م للأطفال، مؤكداً أن المؤتمر يهدف إلى نقل المهارات وتبادل الخبرات.

وأكد الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، استعداد الجامعة الدائم للتعاون مع مختلف الجهات الطبية ويسعدها استضافة تلك المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات بين شباب الباحثين والدارسين، وخصوصا في مجال طب الأطفال وحديثى الولادة للاستفادة من الخبرات في تدريب شباب الأطباء لدعم المستشفيات والوحدات الصحية بالكوادر الطبية المؤهلة، وتقديم أفضل خدمة طبية.