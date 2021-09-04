الإثنين.. المائدة الوزارية الأولى لـ«أوبك» تناقش معالجة تغير المناخ

تنطلق بعد غد الإثنين، أعمال المائدة المستديرة الوزارية الأولى حول الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة، والتي تنظمها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من فيينا عبر (الفيديو كونفرنس).

وقالت المنظمة الدولية، في بيان اليوم السبت، إن المائدة المستديرة تسعى الى بحث معالجة تغير المناخ وتكثيف الجهود المبذولة للقضاء على فقر الطاقة، مشيرا إلى أن العالم يواجه قضيتين غير مسبوقين وهما جائحة كورونا وأزمة تغير المناخ.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع سوف يوفر منصة ديناميكية لتسهيل تبادل المعرفة حول التحديات والفرص الناشئة عن تنفيذ إجراءات التخفيف من آثار المناخ وتطوير نهج شامل ومتوازن يعي الأهداف البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأوضح أن المائدة سوف تبحث التطورات والقضايا الحاسمة المتعلقة بمؤتمر قمة المناخ العالمية COP26.

وعلي صعيد آخر، عارض كبير مستشاري المناخ في المملكة المتحدة، كريس ستارك، بشدة، الانتقادات "الانهزامية"، والتي تقول إن هدف البلاد الصفري الصافي باهظ التكلفة، وحث وزارة الخزانة على متابعة الوتيرة "المتزايدة" حاليًا لإزالة الكربون.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد حث كريس ستارك، الرئيس التنفيذي للجنة المعنية بتغير المناخ (CCC)، على صياغة النقاش حول صافي الصفر في ضوء أكثر إيجابية: "يمكن القيام بذلك"، على حد قوله.

وقال: "الأمر يستحق ذلك.. آمل أن نتمكن من الابتعاد عن التفكير في التكلفة ورؤيتها كمهمة لتحديث الاقتصاد".

وقبل عامين، قادت المملكة المتحدة العالم في تبني هدف صافي صفر 2050، وهو أمر ضروري إذا كان للبشرية أي فرصة للحفاظ على التدفئة العالمية عند المستوى الآمن نسبيًا من 1.5 درجة مئوية إلى 2 درجة مئوية.

وفي ديسمبر الماضي، حددت اللجنة المعنية بتغير المناخ خمس طرق للوصول إلى هذا الهدف، والذي سيتعين على مجلس الوزراء تحديده قريبًا قبل قمة المناخ "كوب 26" Cop26 في جلاسكو المقررة في خريف العام الجاري.