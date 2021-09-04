السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية: الحكومة تسعى لتمديد سلطات الشرطة ووزير الصحة ضد كورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، خططها لتجديد بعض السلطات الأمنية المؤقتة التي تم تفعيلها لضمان التزام الشعب بإجراءات الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشعل مخاوف حول الإغلاق العام خلال فصل الشتاء المقبل بتمديد بعض السلطات الحكومية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا لمدة 6 شهور أخرى.

وأضافت الصحيفة أن تلك الخطط تواجه معارضة من نواب حزب المحافظين بالبرلمان البريطاني المناهضين للإغلاق العام، وهم 35 نائبا صوتوا آخر مرة برفض اقتراح لتمديد الإغلاق العام.

وأوضحت أن التشريع المعني يعطي لقوات الشرطة سلطة تنظيم التجمعات العامة وإغلاق الأماكن العامة وإجبار الناس على الالتزام بالعزل، كما يعطي لوزير الصحة سلطات إلغاء أي فعاليات فردية أو تجمعات أو محلات ومطاعم إذا تم اعتبارها مصدر خطر.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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