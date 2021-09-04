منها حُلي إسلامي.. 3 معارض للمجوهرات لا يمكن أن تفوتك في 2021

يعشق محبو المجوهرات الذهاب إلى أشهر معارضها، إذ يتجولون بين أجمل قطع المجوهرات من إبداع أشهر مصممي الحُلي حول العالم، وإذا كنت ممن يحتارون عند شراء قطعة جديدة لك من المجوهرات، فيمكنك ترقب 3 معارض من أشهر علامات المجوهرات حول العالم.

فان كليف آند آربلز للمجوهرات

يضم المعرض قطع من مجوهرات دوقة وندسور، وساعة أنيقة وحُلي استثنائي، كل هذه القطع المذهلة يمكنك رؤيتها خلال هذا المعرض المخصص للمجوهرات والساعات الثمينة والتي سوف تثير ضجة كبيرة في خريف 2021.

وينطلق المعرض فى الفترة من 10 سبتمبر إلى 14 نوفمبر 2021 فى باريس، حيث حرصت دار فان كليف أند آربلزز، بالطبيعة حيث استوحت الكثير من قطعها من البيئة المحيطة، حيث تحتفل دار Van Cleef & Arpels بالطبيعة بشكل خاص، باعتبارها مصدر إلهام كبير منذ تأسيس الدار في عام 1906.

وجاءت أجمل إبداعات المجوهرات التراثية والمعاصرة بلمسة فنية من الفنان الياباني ميكا نيناغاوا، وينقسم معرض المجوهرات، الذي نظمه المهندس المعماري تسويوشي تاني، إلى عدة أقسام، تضم جماليات الطبيعة، وجماليات منمقة، إذ يتوفر في المعرض أكثر من مائة من إبداعات المجوهرات التي تم صنعها بين عامي 1920 و 2000 للعرض.

معرض Reverso

بمناسبة الذكرى التسعين لساعة Reverso الأيقونية، التي تم إنتاجها عام 1931، تنظم علامة Jaeger-Lecoultre معرضًا لأجمل ما قدمته صناعة الساعات فى باريس، ويضم المعرض قطع أنيقة من أشهر ساعات Reverso، ومقهى آرت ديكو يمن يرغب في استراحة قصيرة، قبل أن تختتم المسيرة بورشة استكشافية لإيقاظ حواسك الإبداعية، فى تجربة فريدة يمكنك اكتشافها فى 21 أكتوبر ويستمر المعرض حتى 24 ديسمبر.

مجوهرات كارتييه

منذ بداية القرن العشرين، أثرت فنون الإسلام على إبداعات تصاميم المجوهرات، لا سيما في الأنماط والأشكال، وفى هذا تنظم دار كارتييه للمجوهرات، معرضًا للكشف عن أجمل مجوهراتها الإبداعية من المجوهرات القديمة والمعاصرة، المصنوعة من الماس والفيروز ومجوهرات يعود تاريخها إلى 1936، فى الفترة من 21 أكتوبر إلى 22 فبراير 2022، اذ يشهد أكثر من 500 قطعة استثنائية على هذا التأثير الشرقي الراقي من مجوهرات كارتييه .