السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

قومى المرأة بالشرقية: بطاقات رقم قومي مجانًا للسيدات ضمن «حياة كريمة»

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، عن استخراج عدد من بطاقات الرقم القومي للسيدات بقرى حياة كريمة.

وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أنه وبتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بالإهتمام بمشروع بطاقتك حقوقك، والتي أطلقها المجلس، فقد تم استخراج 220 بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات والفتيات المستحقات، بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية، كما تم عمل 170 كارت “ميزة” مجانًا، من قبل البنك الزراعى، وذلك على هامش حملة لنشر ثقافة الشمول المالي، التى أطلقها البنك الزراعي المصري بمناسبة عيد الفلاح، ويشارك فيها المجلس القومي للمرأة، بالتنسيق مع مديحة الصادق مسئول البنك الزراعي.

وجاء ذلك في إطار جهود المجلس في مجال تمكين المرأة وحمايتها وتوعيتها، وخلق فرص للتمكين السياسي والمجتمعي.

وأشارت إلى أنه تم استخراج 170 كارت ميزة مجانًا للسيدات من قبل البنك الزراعي، كما قام المجلس باستخراج 220 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات بالمجان بقرى حياة كريمة، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومي للمرأة، فى استخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصًا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

 

حملة محافظة مستحقات الرقم القومى المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة الفتيات المدنية

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