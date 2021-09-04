سوريا توافق على تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري، نصري خوري، اليوم السبت، موافقة دمشق على طلب الجانب اللبناني السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان.

ووصل وفد وزاري لبناني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء - وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر اليوم السبت، إلى معبر جديدة يابوس على الحدود السورية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم أن الوفد سيبحث خلال زيارته مع المسؤولين السوريين التعاون الثنائي.

واستقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الوفد اللبناني لدى وصوله.

ويضم الوفد اللبناني ريمون غجر وزير الطاقة والمياه، وغازي وزني وزير المالية، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وناقش الوفد مذكّرة تفاهم تتعلّق باستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، والغاز من مصر عبر الأردن وسوريا.

وكشفت مصادر لوسائل إعلام لبنانية، عن أن البحث سيتناول أيضا إعادة صيانة خط الغاز العربي والكهرباء الذي تعرض للتخريب خلال السنوات الماضية، واستثناء عمليات نقل الكهرباء والغاز من قانون العقوبات الأمريكية على سوريا بسبب الأزمة التي يعيشها لبنان جراء المشتقات النفطية.

ويعاني لبنان من أزمة محروقات تتمثل بنفاد مادتي البنزين والمازوت مما جعل أصحاب المولدات الخاصة بالكهرباء يطفئون مولداتهم لحوالي عشر ساعات، فيما بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يوميا في معظم المناطق اللبنانية.

وتوقفت غالبية المطاحن والأفران عن العمل مع فقدان مادة المازوت، وتهدد هذه الأزمة بتوقف المستشفيات وخدمات الانترنت.

وفي سياق متصل، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، الأوضاع في لبنان.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد الخميس، بمقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة ببيروت - تطورات الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في لبنان، حيث تعاني البلاد من أزمات متفاقمة بمختلف النواحي بسبب تعثر تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من عام.

وكان بري قد دعا، في كلمة له الثلاثاء، جميع الفرقاء السياسيين إلى تجاوز الخلافات والإسراع بتشكيل حكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري تكون مهمتها الأولى وقف معاناة اللبنانيين.