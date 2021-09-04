رابطة العالم الإسلامي: تعاون العالم سبيله الوحيد لمواجهة كورونا

انطلقت فعاليات مؤتمر جنيف للتضامن العالمي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد ـ19)، الذي استضافته منظمة الصحة العالمية في العاصمة السويسرية جنيف، حيث ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، كلمة افتتاحية بالمؤتمر، بمشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان شاباغان، ومجلس الكنائس العالمي، وبحضور قيادات كبرى المنظمات الدولية، وعدد من الشخصيات الحكومية والأهلية، فيما أدار الحوار بين المشاركين رئيس وزراء النرويج الأسبق، كجيل بوندفيك.

وأكد المشاركون في هذا الحوار، أهمية دور القادة الدينيين في رفع وعي المجتمعات بشأن التعامل مع الجائحة، وخاصة المبادرة بأخذ اللقاحات، كما رسم المشاركون خارطة طريق مقترحة تشمل عدالة توزيع اللقاحات.

وقال الدكتور العيسى، إن جهود منظمة الصحة العالمية الرائعة في الحد من معاناة العالم من (كوفيد ـ19) يُنظر إليه من جانب آخر على أنه من الجهود المتميزة لتحقيق السلام العالمي، مؤكداً أنها أوجدت هذا السلام بمتابعتها الدقيقة لـ(كوفيدـ19)، وتقديم الإرشادات الفعَّالة من موقعها الدولي الموثوق به، وهذا أسهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة من هذه الجائحة ولا سلام كأمن الناس على أرواحهم.

وأوضح، أنه من خلال الجهود المستمره للمنظمة تم الحد بشكل كبير من فتك هذه الجائحة بالأرواح، كما تم الحد من إنهاك المنشآت الصحية، مشيداً بمنح جائزة بناء الجسور بالنرويج لمعالي رئيس منظمة الصحة العالمية.

وشدد على أن العالم لن يستطيع مواجهة هذه الجائحة إلا من خلال تعاونه الجاد، وهو ما تنادي به منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن المجتمعات الوطنية حول العالم لن تستطيع أن تتعاون في ذلك إلا من خلال تعزيز الوعي لدى الأفراد والمؤسسات، ولا بد أن يصاحب ذلك برامج مدروسة وقوانين فعَّالة على ضوء نصائح وإرشادات المنظمة.