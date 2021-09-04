السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء الهند يزور الولايات المتحدة ويلتقى بايدن هذا الشهر

ناريندرا
ناريندرا

أفادت تقارير إعلامية هندية، اليوم السبت، بأن من المتوقع أن يزور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الولايات المتحدة نهاية سبتمبر الجاري، وأن يعقد اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

وستكون هذه أول زيارة رسمية لمودي إلى الولايات المتحدة كما أنه سيلتقي بايدن وجهًا لوجه للمرة الأولى منذ أن تولى الأخير الرئاسة في يناير من هذا العام، بحسب ما أفادت به صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

كما سيزور مودي نيويورك لحضور الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن موعد رسمي لزيارة رئيس الوزراء الهندي، فمن المقرر أن يكون اليوم الأول من الناقش العام رفيع المستوى في الجمعية العامة هو يوم 21 سبتمبر. 

وأشارت التقارير إلى أن الاستعدادات جارية بالفعل للزيارة. وكانت آخر زيارة لمودي للولايات المتحدة في عام 2019 خلال فترة رئاسة دونالد ترامب. 

وتأتي هذه الزيارة على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة في البلاد، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد أن استولت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس، دعمت الولايات المتحدة الهند من خلال إجلاء مواطنيها. كما قدمت واشنطن أيضًا المساعدة لنيودلهي في أزمة كوفيد-19 عن طريق إرسال الإمدادات الطبية.


والهند عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقد أنهت للتو فترة رئاستها للمجلس والتي استمرت شهرًا. وخلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من المتوقع أن تكون أفغانستان أحد موضوعات النقاش الرئيسية.

وفي سياق متصل، قال مستشارون في الكونجرس، إن المشرعين سيوافقون على الأرجح على تمويل الأمم المتحدة ووكالاتها التي تقدم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، ولكن ليس على تقديم الأموال لحكومة "طالبان".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مستشار ديمقراطي رفيع في مجلس الشيوخ قوله، إنه "سيكون من الصعب إقناع أعضاء الكونجرس بالقيام بأي شيء قد يبدو دعما لحكومة طالبان".

وأكد مستشار آخر، منتم للحزب الجمهوري أن "الجمهوريين بكل تأكيد لن يدعموا تقديم الأموال لـ"طالبان"، مشيرا إلى أنهم لا يريدون رصد أي أموال قبل أن يكون كل الأمريكيين والأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة قادرين على مغادرة أفغانستان.

وأشار المستشارون إلى أن هناك إدراكا بأن الوكالات والأجهزة الأممية مثل البرنامج العالمي للأغذية ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستحتاج إلى التمويل، لكن الجمهوريين يريدون أن تكون هناك شروط صارمة لإنفاق تلك الأموال.

الرئيس الامريكي واشنطن بايدن رئيس وزراء الهند الهند

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن أسعار كتب نظام التعليم الجديد

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

الحكومة تنفى توزيع عبوات زيت معاد تدويره ضمن السلع التموينية

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

فقدان صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ رفح.. ومخاوف من اعتقال الاحتلال لهم

مشرعون أمريكيون يؤكدون ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

«بينيت» يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع «الإسرائيلى الفلسطينى»