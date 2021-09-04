السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أحمد أبو هشيمة عن «القمة الثلاثية»: تؤكد دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية

أحمد أبو هشيمة
أحمد أبو هشيمة

أثنى النائب أحمد أبو هشيمة، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، على القمة المصرية الفلسطينية الأردنية التي عقدت اليوم بقصر الاتحادية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني.

أحمد أبو هشيمة 

وقال أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر : «كل يوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد على موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية وإرساء عملية السلام بالمنطقة.. وده سبب إشادة الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني بجهود مصر الكبيرة في هذا الملف .. القمة المصرية الفلسطينية الأردنية اللي انعقدت النهارده بقصر الاتحادية خطوة مهمة لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة #تحيا_مصر»

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