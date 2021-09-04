بدء احتفالية الأوقاف لتكريم أوائل الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة
تشهد أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، احتفالية وزارة الأوقاف، لتكريم أوائل الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي.
ويحضر احتفالية التكريم، كل من: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور حمود فؤاد، مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الدينية، وصالح الصالحي عضو المجلس الأعلى للإعلام ومدير تحرير جريدة الأخبار.
وأوائل الفائزين هم:
القيادات التربوية:
الأول: محمد محمد الحسني العشري.
الثاني: محمد السيد ابراهيم غريب.
جائزة أكثر المديريات فوزًا في المسابقة:
علي عبد الرؤوف أحمد رضوان - مدير مديرية الدقهلية التعليمية .
جائزة أكثر الإدارات فوزًا في المسابقة:
ثريا عبد الحفيظ إبراهيم منصور - مدير إدارة شبين الكوم (التابعة لمديرية المنوفية التعليمية).
المعلمون:
الأول: إيناس مصطفى محمود فودة.
الثاني: عبير عبد السلام محمد.
الإداريون:
الأول: بدر الصباح عبد العزيز دسوقي.
الثاني: محمد حامد سعيد البغدادي.
أولياء الأمور:
الأول: صبرى عادل إبراهيم العوضي.
الثاني: داليا محمد عبد العزيز سنبل.
المرحلة الثانوية:
الأول: الطالب/ محمود طارق عبد الله.
الثاني: الطالبة/ شهد علاء عبد الرحمن.
المرحلة الإعدادية:
الأول: الطالب/ مصطفى فرج محمود يونس
الثاني: الطالب/ يوسف أحمد إبراهيم ذكي الشرقاوي.
المرحلة الابتدائية:
الأول: الطالبة/ سدرة سامي السيد محمود.
الثاني: الطالبة/ آلاء عادل محمد علي عبد الرحيم.
أما إجمالي الفائزين فقد بلغ عددهم (68) فائزًا وفائزة على النحو التالي:
القيادات التربوية:
الثالث: محمد جلال توفيق عطا.
الرابع: ياسر السيد أحمد مصطفى.
الخامس: د. أحمد صفوت محمد محمد قراعة.
السادس: د.أيمن محمد الشربيني علي.
السابع: هاني فوزي محمد أبو الخير .
الثامن: رانيا مصطفى النحاس .
التاسع: إيمان موسي عبد القادر
العاشر: السيد السيد محمد معوض
المعلمون:
الثالث: إيمان رمضان السيد محمد قاسم.
الرابع: ناهد السيد محمد محمد.
الخامس: عيد سيد حسن محمد .
السادس: خالد مصطفى إبراهيم معتوق.
السابع: الشيماء السيد محمود علي.
الثامن: منار السيد عبد الجليل محمد .
التاسع: هند مكرم عبد الحارث.
العاشر: محمد أحمد طه محمد.
الإداريون:
الثالث: مريم التابعي محمد حمودة.
الرابع: محمد ماجد حسين إبراهيم.
الخامس: نفيسة مصطفى محمد صالح.
السادس: فايزة أحمد عبد الناصر عثمان.
أولياء الأمور:
الثالث: بطة أحمد علي محمد.
الرابع: نرمين فايز محمد السيد .
الخامس: إيناس حسن فرج الشربيني .
السادس: عاطف توفيق يوسف عمران.
السابع: محمد مصطفى حسن محمود .
الثامن: ياسر محمد السيد عبد الغفار .
التاسع: أمل عادل طه البهائي .
العاشر: حماده توفيق إبراهيم حجاج.
المرحلة الثانوية:
الثالث: الطالب/ حسام أحمد محمد محمود.
الرابع: الطالب/ أحمد أشرف علي عبد الحليم.
الخامس: الطالبة/ أسماء خالد عبد العاطي .
السادس: الطالبة/ سمية فرج محمد السيد .
السابع: الطالبة/ سندس محروس عبد الله محمد .
الثامن: الطالبة/ ندى محمد عثمان عبد السلام .
التاسع: الطالبة/ هدى محمد عبد السلام سيف .
العاشر: الطالب/ عبد الله رضا عبد العزيز الدسوقي.
المرحلة الإعدادية:
الثالث: الطالبة/ هداي سامي السيد محمود عبد القادر.
الرابع: الطالبة/ شذى طه محمد طه.
الخامس: الطالبة/ ندى سيد علي حافظ محمد.
السادس: الطالب/ محمد السيد محمد شحاتة.
السابع: الطالب/ أنس محمد درويش درويش.
الثامن: الطالب/ محمود عبد الرازق عبد الحميد.
التاسع: الطالبة/ هدى محمد عثمان هلالي.
العاشر: الطالب/ محمود كارم رحيم إبراهيم.
المرحلة الابتدائية:
الثالث: الطالب/ المعتصم بالله أحمد فاضل.
الرابع: الطالبة/ شذا هاني حلمي حسن.
الخامس: الطالب/ حمزة عبد التواب ناصر قرني.
السادس: الطالب/ أحمد سامي محمد رمضان.
السابع: الطالبة/ جنى أسامة رفعت محمود.
الثامن: الطالب/ أحمد إبراهيم علي الصغير.
التاسع: الطالبة/ آسيل محمد محمد الباز.
العاشر: الطالبة/ ملوك صلاح أحمد مدني محمد.