السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل يتاجر فى المخدرات ببنى سويف

حبس
حبس

نجحت  أجهزة وزارة الداخلية اليوم السبت، في ضبط مسجل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والاستروكس بغرض الإتجار والبيع في نطاق دائرة مركز شرطة بني سويف.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف قيام (عاطل- له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس - مبلغ مالى وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون خاصة المروجين للمخدرات لحماية النشء من جرائمهم.

 

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قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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