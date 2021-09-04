ضبط 100 قطعة سلاح وتنفيذ 48851 حكم قضائى متنوع

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (عدد 100 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 54 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(14) بندقية آلية.

(55) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات .

(26) فرد محلى.

(459) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(190) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (48851) حكم قضائي، بإجمالي 5181 محكوم عليه.. وذلك على النحو التالي:

(180) حكم جناية.

(16136) حكم حبس جزئى.

(3137) حكم حبس مستأنف.

(22284) حكم غرامة.

(7114) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (13) متهم ، ارتكبوا (28) حادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (160) قضية مخدرات.. بإجمالي (173) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (16,310كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (7,387 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,837 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,832 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,250 كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (626 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (575 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (105 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (70 جرام).

(5990) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (21) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (286) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقته: إعادة (سيارة ، 33 دراجة نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28789) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ إستمرار الحملات الأمنية.