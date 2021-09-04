السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط تهريب كمية من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات بمطار القاهرة

مستحضرات التجميل
مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف حافظ منشاوى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب مصري أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

وطلب محمود سعيد جوهر مدير ادارة الحركة المشرف على صالة الوصول من كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية معتمة.

وبالعرض على صبحي ربيع جابر مدير الجمرك قام بتكليف محمود محمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 49 عبوة قطع غيار سيارات و 420 مستحضرات تجميل بإجمالي 469 عبوة مخبأة داخل الحقائب بين طيات ملابسه.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 112 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 112 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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