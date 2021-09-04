رسالة أحمد فلوكس لـ والده بسبب تكريمه من المسرح القومى: «ربنا يخليك لينا دايما يا أستاذ»

نشر الفنان أحمد فلوكس رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وجهها إلى والده الفنان القدير فاروق فلوكس بسبب تكريمه خلال الأيام القادمة من المسرح القومي على مشوارع الفني الطويل الذي امتد لما يقرب من 60 عاما.

رسالة أحمد فلوكس إلى والده

وكتب أحمد في رسالته، “أبي العزيز .. كم أنا فخور بأنك أبي، فهذا الشهر من أسعد شهور حياتي؛ لأنه سيتم تكريمك من المسرح القومي المصري كواحد من رواد المسرح المصري وشعوري بالسعاده لتكريم الدولة لك بعد أكثر من ٦٠ عاما من العطاء والفخر”.

وأضاف فلوكس في رسالته لوالده، “اتعلمت من حضرتك كتير وربنا يسعدك ويخليك لينا دايما يا أستاذ، ومستني نسخة الكتاب عن حياتك بفارغ الصبر.. ألف مبروك وأشكر معالي وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم ورئيس المسرح القومي وكل القائمين علي تقديركم لعطاء والدي ومشوار حياته.. شكرا”.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس التي حققت نجاحا كبيرا فيلم الممر بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، وفيلم «الممر» من اخراج شريف عرفة بمشاركة باقي الابطال الفنان أحمد رزق وهند صبرى ومحمد الشرنوبى ومحمد فراج وهو من تأليف أمير طعيمة وانتاج هشام عبدالخالق.

تدور أحداث فيلم الممر حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف كما يناقش المرحلة الزمنية بدء من حرب 1967 وحتى الفترة الأولى من حرب الاستنزاف.

يُعد الفيلم أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ مصر بميزانية تجاوزت الـ 100 مليون جنيه مصري، وقامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.