السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 9 حالات تعدي بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

حملة إزالة
حملة إزالة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد محافظ البحير، استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "المحمودية  - الدلنجات  - أبو حمص - الرحمانية  - حوش عيسى  - كوم حماده "عن إزالة 9 حالات تعدي على مساحة 2280 م2 عبارة عن: إزالة حالتي تعدي في  المهد على مساحه 1250 م بقرية فيشا بالمحمودية عبارة عن حفر لقواعد خرسانية و مبانى بالطوب الأبيض،و إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 400 م بمدينة الدلنجات وقرية المسين عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

كما تمكنت الحملة من إزالة حالتي تعدي علي أرض زراعيه بمساحة 320 م بمنطقة عزاز  بأبو حمص علي أرض زراعيه عباره عن قواعد خرسانية، إزالة فورية لحاله تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 120 م بناحية قرية المنشية التابعة لقرية بويط بالرحمانية، إزالة حالة تعدي على أرض الاصلاح الزراعي بمساحة 110 م بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى، وقف أعمال وفك شدة خشبية بدون ترخيص بمساحة 80م بكوم حماده.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدون ترخيص البحيرة محافظ البحيرة حوش عيسى الاصلاح الزراعي البناء المخالف اللواء هشام آمنة

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قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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