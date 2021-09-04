السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

الأمن
الأمن

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتي:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها أقمشة - عقاقير طبية.

فى مجال الأمن العام: ضبط (41) قضية. 

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (473) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (259) حكم قضائى متنوع. 

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (2) قضية. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق منفصل  تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (قطع غير سيارات – فستق مقشر ومخلط بقشر – مسحضرات تجميل)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط عدد 1 قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 29 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1783 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 231 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، وتحرير محاضر وعرضها على النيابة العامة.

أمن حكم قضائى وزارة الداخلية الداخلية جرائم التهريب مخالفة مرورية مخالفة مرورية متنوعة مكافحة الجريمة الهجرة غير الشرعية أمن المنافذ

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