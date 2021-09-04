أمطار وانخفاض تدريجي.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، عن قرب انتهاء فصل الصيف مع وجود تغيرات مناخية خلال الفترة المقبلة قد تؤدي إلى سقوط الأمطار، وذلك مع اقتراب فصل الخريف.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد أنه بداية من غد الأحد هناك تحسن نسبى فى الأحوال الجوية حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة على كافة الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا، و شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر و أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة فى مرسى علم والمجرى الملاحى وأبو سمبل .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

ومن المتوقع ان تكون درجات الحرارة يوم الثلاثاء على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 32، وعلى جنوب سيناء 36 درجة والمحسوسة 38، وعلى شمال الصعيد 35 درجة والمحسوسة 37، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.