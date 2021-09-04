1.5 مليار جنيه لإنشاء 15 كوبرى وإلغاء المعديات على الرياح البحيرى

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إزالة جميع المعديات أمام القرى كثيفة السكان والتى يزيد تعدادها عن 10 آلاف نسمة واستبدالها بكبارى مائية، لافتة إلى رصد 1.5 مليار جنيه من استثمارات خطة العام المالى الحالى 2021-2022 للبدء فى تنفيذ ونهو المرحلة الأولى للمشروع على الرياح البحيرى، وذلك بإنشاء 15 كوبري خرساني.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لوثيقة الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021-2022 والتى حصلت عليها "الدستور"، أن المشروع يشمل تخصيص مليار جنيه بهدف تجديد وتقوية الكبارى القديمة المقامة على المجارى المائية والتى لا تناسب حمولتها التصميمية مع الأحمال المحورية، وإنشاء كبارى مشاة لتيسير عبور المشاة والحد من حوادث الطرق.

وأشارت الوزارة، إلى أن حجم الاستثمارات الإجمالية لمشروعات الكبارى تقدر بنحو 6.48 مليار جنيه، وتضم كبارى على النيل "محاور النيل" تقدر استثماراتها بنحو 3.05 مليار جنيه، وتشمل مشروعات استكمال أعمال تطوير 7 من محاور النيل، وهى بديل خزام أسوان، دراو وديروط وطما وعمروس وأبو تيج والفشن، باستثمارات قدرها 2.75 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات جديدة مستهدف البدء فى تنفيذها خلال عام 2021-2022 تشمل 3 محاور جديدة هى محور جرجا، محور شمال الأقصر، محور منفلوط باستثمارات 300 مليون جنيه.

كما أشارت إلى تنفيذ كبارى علوية للسيارات فى عدد من المحافظات باستثمارات قدرها 933 مليون جنيه، منها مشروعات مستهدف نهوها خلال عام 2021-2022، تشمل 4 مشروعات كبارى علوية باستثمارات 834 مليون جنيه، وهى: كوبرى أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة، كوبرى الميمون على طريق القاهرة/ أسوان الزراعى بمحافظة بنى سويف، توسعة وتطوير 3 كبارى علوية على الطريق الدولى الساحلى بقطاع بورسعيد/ دمياط، إنشاء كبارى علوية على طريق القاهرة/ الاسكندرية الزراعى.

وتابعت: أما عن المشروعات المستهدف استكمالها خلال عام 2021-2022 تم تخصيص لها استثمارات 40 مليون جنيه لاستكمال أعمال كوبرى علوى للسيارات بمدخل المراغة بسوهاج، بالإضافة إلى مشروعات جديدة مستهدف البدء فى تنفيذها عام 2021-2022 مخصص لها استثمارات 39.4 مليون جنيه للبدء فى تنفيذ أعمال كوبرى قطور تقاطع طريق قنا/ كفر الشيخ مع طريق نشيل/ قطور بمحافظة الغربية.