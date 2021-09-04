ضبط شقيقين بحوزتهما معصرة زيتون من العصر الرومانى فى بنى سويف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام شقيقين، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف أمكن ضبطهما والأدوات المستخدمة، وتبين وجود حفرة بأبعاد (2م × 2 م وعمق 15م)، وأمكن ضبط قطعة يُشتبه فـى أثريتها عبارة عن معصرة زيتون من الحجر الرملي بطول 1,10م × 40 سم تقريباً)، وبمواجهتهما اعترفا بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازتهما القطعة المضبوطة بقصد التربح، وبعرض القطعة المضبوطة على مفتش آثار المنطقة أفاد بأثريتها وأنها ترجع للعصر الرومانى.

وفي سياق منفصل، نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتنص المادة 1 من القانون على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.