"أفكار لبلادى".. كتاب جديد لخالد الطوخى يرصد نهضة المجتمع المصرى

صدر حديثاً كتاب جديد لخالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يحمل اسم "أفكار لبلادى" يرصد خلاله أهم وأبرز ما يشهده المجتمع المصرى من نهضة وتنمية حقيقية ترسم ملامح الجمهورية الجديدة.

ويأتي الكتاب بأفكار جديدة؛ لم تأت من فراغ أو أنها وليدة الصدفة فقد أراد خالد الطوخى أن يرصد من خلالها بعضاً من ملامح المناخ الصحي الذي نعيشه الآن، والذى يعد بمثابة قاطرة التنمية الشاملة وأساس النقلة النوعية التى يشهدها المجتمع فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.

يقول خالد الطوخى، عن الكتاب الصادر عن دار “بتانة” للنشر: "استوحيت هذه الأفكار لبلادى من خلال تجربته فى مجال التعليم والبحث العلمى ومن معايشتي أيضاً للكثير من الأنشطة الإجتماعية والإنسانية، إلى جانب رصد العديد من الرؤى التي توثق الماضى وتحلل الحاضر وتستشرف المستقبل.

ويضيف: كتاب "أفكارى لبلادى" يستهدف فى المقام الأول رسم ملامح مصر التى تنهض الآن بقوة وبشكل غير مسبوق على كافة المستويات.

وكان خالد الطوخي قد أهدى نسخة من كتاب "أفكار لبلادى" الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وذلك خلال الاحتفال الكبير الذي أقيم بمناسبة مرور 25 عاماً على إنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي تزامن أيضاً مع استضافة الجامعة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة بحضور نخبة من رؤساء الجامعات الاهلية والخاصة.