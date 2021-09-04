السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

على قناة الزمالك

إمام عاشور وأحمد عيد فى ضيافة فرح على بحلقة اليوم من برنامج "أخبارنا"

فرح على
فرح على

تستضيف الاعلامية فرح على، نجم الزمالك إمام عاشور والنجم الصاعد أحمد عيد، في حلقة اليوم من برنامج "أخبارنا"، المذاع على قناة الزمالك، وذلك فى الساعة السادسة مساءً.

وكتبت فرح، عبر"إنستجرام": "أحمد عيد الصاعد بسرعة الصاروخ وحلقة ضرب نار بعد التتويج بالدورى".

وأضاف: "انتظروا نجم نادى الزمالك المدفعجي إمام عاشور أحد النجوم البارزين الذين ساهموا فى اسعاد جمهور الزمالك العظيم بالفوز بالدورى".

وتعد فرح على من أبرز الوجوه الإعلامية في الوسط الرياضي، حيث تقدم برنامج "أخبارنا" على شاشة قناة نادي الزمالك، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا من عشاق نادي الزمالك والجماهير المصرية بشكل عام.

ونجحت فرح علي يومًا بعد يوم في تثبيت أقدامها وسط كوكبة من أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر والوطن العربي، فـ مميزاتها المهنية و احترامها لعقل المشاهد، كان لهما دورًا كبيرًا في انتمائها للفئة الأولى من مقدمي البرامج الرياضية في مصر.

أحمد عيد لاعب الزمالك
إمام عاشور لاعب الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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