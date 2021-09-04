مدارس الأحد بكاتدرائية العذراء تحتفل بانتقال أطفالها إلى المرحلة الإعدادية

احتفلت مدارس الأحد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، بانتقال أطفالها من المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الإعدادية، بمشاركة الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والقائم بأعمال الدلتا، مع توزيع الهدايا على الأطفال، واختتم الاحتفال بالصلاة.

ومن جانبه، اجتمع قائد برامج المجموعات، جوزيف فايق، بمكتب قادة المراحل بالمجموعات للكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة.

تناول الاجتماع خطط تنشيط المجموعات بعد أكثر من سنة و نصف من عدم استقرار النشاط بالمجموعات، نظراً للجائحة، وشمل الحفاظ على، الإجراءات الآمنة مع استعادة النشاط التدريجي لمختلف المراحل.

الجدير بالذكر أن مكتب قادة المراحل، بدأ العمل على خطط التنشيط من جديد تحت شعار "راجعين".

الاستعداد لعيد النيروز؟

وبدأت الكنائس المصرية استعداداتها للاحتفال بعيد النيروز "رأس السنة القبطية"، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

ويأتي عيد النيروز أو رأس السنة المصرية القديمة، بالتزامن مع أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.

ويرتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر أحتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.

ويوازي عام 4525 توتيه أي بالتقويم الفرعوني، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين، وكان في تلك الأيام يخرج المسيحيون إلى الأماكن التي دفنوا فيها أجساد الشهداء مخبأة ليذكروهم.

وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد النيروز "رأس السنة القبطية" يوم 11 سبتمبر من كل عام، وتنظم الكنائس صلوات قداسات واحتفالات لهذه المناسبة.

وتقوم الكنائس بالتزامن مع عيد النيروز بإعادة هيكلة الخدمات الكنسية والخدام بها، من خلال حركة تنقلات بين الخدمات الكنسية المختلفة، كما يتم تكريم دفعات طلاب المدارس والجامعات في رأس السنة، كعادة سنوية للكنائس، وذلك للاحتفال ببداية عام قبطي جديد، والذي يوافق اقتراب عام دراسي جديد أيضًا.