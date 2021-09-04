واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1014) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط (4,9 طن أسماك ماكريل) بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (3,35 طن "دواجن مجمدة – فلية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (8 أطنان برتقال مجمدة) بدون بيانات "مجهول المصدر" وغير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

ضبط (6,15 طن "جبن أبيض - مستردا - كاتشب") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها – 10189 عبوة "طحينة – عسل أبيض – كاتشب") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط ( 3,25 طن "سكر حر – كاكاو – لبن بودرة – شرش" مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر" 2,576 طن شيكولاتة "منتج نهائى" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع شركة لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (6 طن مزيل للشعر معبأ داخل براميل مجهول المصدر وغير صالح للإستخدام الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية – 27000 قطعة "مزيل للشعر") "مجهول المصدر" وغير صالح للإستخدام الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (9500 قرص أدوية خاص بعلاج "السكر –الضغط – فيتامينات" مهربة جمركياً وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مسجلة بالجهات المعنية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخرن تابع لسلسلة إحدى الصيدلية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (4,33 طن منظفات صناعية بدون مستندات "مجهولة المصدر" وبدون بيانات تجارية، وغير مطابقة للموصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

ضبط (5 طن أعلاف حيوانية بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (82,900 لتر "سولار – بنزين" للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. قدرت بـ 60535 جنيها) بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الشرقية.