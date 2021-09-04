تحديد الموعد النهائى لعرض مسلسل «إجازة مفتوحة» لـ شريف منير

استقرت شبكة قنوات "ON" على الموعد النهائي لعرض مسلسل "إجازة مفتوحة"، بطولة الفنان شريف منير، وعدد كبير من النجوم، يوم السبت 11 سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء جزء كبير من التصوير.

ويعد مسلسل "إجازة مفتوحة" هو الأول لقناة ON، ضمن مسلسلات ما بعد الموسم الرمضاني السابق.

تفاصيل مسلسل إجازة مفتوحة

المسلسل الجديد يقدم الفنان شريف منير بشكل مختلف تمامًا، ويقدم شخصيته بطابع كوميدي خفيف بعيدًا عن أعماله خلال الفترة الماضية، ويقدم عددًا من النجوم الكبار والوجوه الجديدة أيضًا، ويعرض العمل يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلسلات جديدة على قنوات المتحدة

ويأتي المسلسل بعد 3 مسلسلات جديدة ستعرض على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، بداية من الساعة السابعة والنصف مساء من خلال حكاية بيت عز، بطولة سهر الصايغ من مسلسل إلا أنا على قنوات dmc وحكاية غالية بطولة درة على قنوات cbc في تمام الثامنة مساء، وحكاية كدبة كبيرة الساعة التاسعة مساء من مسلسل ورا كل باب الساعة التاسعة مساء ومن المقرر أن يتم تقديم حكايات جديدة خلال الأسابيع القادمة.

وينتمي مسلسل "إجازة مفتوحة" إلى دراما الـ40 حلقة التي تعرض في الموسم الشتوي، ويناقش المسلسل قضايا مهمة تخص الشباب وعلاقتهم بآبائهم، وكيفية التعامل معهم خلال العصر الحديث، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بشكل عام في إطار اجتماعي مشوق.

وتعتمد قصة مسلسل "إجازة مفتوحة" على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتها، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبوزيد دور شقيق لقاء الخميسي.

مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، ومراد مكرم، وملك قورة، ودنيا ماهر، ونورهان، وهشام إسماعيل، وألفت عمر، نور محمود، دنيا ماهر، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، محمد العمروسي، أحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.