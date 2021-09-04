جهود أمنية لضبط قاتل هارب أطلق الرصاص على شاب فى العياط

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات وبذل جهود مكثفة لضبط قاتل هارب أطلق الرصاص على شاب وأسقطه قتيلًا متأثرًا بإصابته بطلق ناري، في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، وتفحص الأجهزة الأمنية ملابسات الحادث للوقوف على الظروف والملابسات والدوافع التي أدت لقتل المجني عليه.

تفاصيل قتل شاب في العياط

واستلم أفراد أسرة المجنى عليه جثته بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتشريح جثته والتصريح بدفنها، تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

وشملت خطة فريق البحث الجنائي، الذي يتولى إجراء التحريات في الحادث، فحص آخر المكالمات الصادرة والواردة من هاتف الضحية، بالإضافة إلى استجواب عدد من المشتبه بهم ممكن تجمعهم خلافات مع المجني عليه، وفحص عدد من كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، واستجواب آخر الأشخاص ممن تم مشاهدتهم بصحبة الضحية قبل مقتله.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من أفراد أسرة المجنى عليه، لكشف ملابسات الحادث، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى مشرحة زينهم، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بتشريحها.

تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالطريق في قرية تابعة لدائرة المركز.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصابًا بطلق ناري، وتم التوصل لهويته، واستدعاء أفراد أسرته لكشف ملابسات مقتله والدوافع وراء ارتكابها، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.