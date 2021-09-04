السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«عربية النواب» تثمّن مواجهة مصر لمعوقات التجارة مع الدول العربية

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

ثمّن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، حرص مصر على مواجهة أى معوقات تعترض سبل التجارة مع الدول العربية، مؤكدًا أن ذلك الأمر يكفل زيادة التبادل التجارى بين مصر وجميع الدول العربية.

 وأشاد أباظة، في بيان، بتصريحات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع التى أكدت فيها أن مصر تلتزم بكافة قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتفاقات العربية، وتعمل على تيسير حركة التجارة مع الدول العربية والقضاء على أي معوقات تعترض سبل التجارة العربية البينية، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء  اهتمام أكبر للتعاون الاقتصادى والاستثماري والتجارى بين مصر والدول العربية خاصة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم التنسيق والعمل العربى المشترك فى مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات نيفين جامع وزير التجارة والصناعة جاءت أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، بمقر الجامعة العربية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد علي الحويح وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وقالت وزير التجارة والصناعة إن مصر تسعى لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية، عبر تشجيع الاستثمارات الحالية وحل المشاكل التي تعترضها، وجذب استثمارات جديدة خصوصًا مع صدور قانون الاستثمار الجديد.

ووجهت الوزيرة الشكر للرئاسة اللبنانية للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على جهودها، وأعربت عن تمنياتها للرئاسة الليبية الحالية بأن تكلل أعمال الدورة بنجاح.

النائب أحمد فؤاد أباظه لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مجلس النواب الدول العربية التبادل التجارى بين مصر وجميع الدول العربية وزيرة التجارة والصناعة

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