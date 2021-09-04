بدء تنفيذ أول منطقة تجارية بالسويس باستثمارات 800 مليون جنيه

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية والوفد المرافق له، تلبية لدعوة المحافظ وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، لزيارة واستطلاع وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى أنشطة التجارة الداخلية فى بالمحافظة، فى ضوء بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والمحافظة، لإنشاء منطقة تجارية/لوجستية على مساحة 5 أفدنة وباستثمارات تقدر بـ800 مليون، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة.

ونقل عشماوي، خلال الزيارة، تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ،مؤكدا أن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة السويس وأنها محافظة واعدة للاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية، كما تتميز المحافظة بقربها من العاصمة الإدارية وبالتالى ستكون جاذبة للمطورين والمستثمرين.

من جهته، رحب اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بزيارة الدكتور إبراهيم عشماوي والوفد المرافق له، مؤكدا أن هذه الزيارة تحمل الخير لأهالى المحافظة، حيث من المقرر إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية فى ظل وجود سوق واعد لجذب هذه الاستثمارات، وأن إنشاء مناطق تجارية سيحدث نقلة نوعية تعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ توفر كافة السلع لأبناء محافظة السويس، فضلا عن توفير فرص عمل، كما أن المشروع سيساهم فى رفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية، فى إطار توجيه القيادة السياسية نحو بناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشاد المحافظ بالدور الذى تلعبه وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى فى توفير كافة السلع التموينية وكذلك تطوير مكاتب السجل التجارى وإنشاء أول مركز إقليمى للعلامات التجارية على مستوى الجمهورية ليكون على أرض محافظة السويس.

وافتتح الدكتور إبراهيم عشماوى بمرافقة خالد سعودى سكرتير عام محافظة السويس ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة وعماد زين الدين مدير مديرية التموين بالمحافظة، أول مركز إقليمى للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية على مساحة 250 متر، ويتضمن 12 شباك لخدمة 8 محافظات "السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط"، لافتا إلى أن المركز الإقليمى للعلامات التجارية بمحافظة السويس ويعمل المركز على استقبال الطلبات الجديدة المتعلقة بالعلامات التجارية وتقديم شهادات بيانات لمن يهمه الأمر، وأيضا تقديم شهادة فحص للراغبين بفحص علاماتهم قبل تقديمها، كذلك تقديم كافة الخدمات لطلب تسجيل العلامة التجارية تباعا بالتنسيق مع المركز الرئيسى للعلامات التجارية بالقاهرة وأن مدة الحصول على الخدمة لا تتجاوز 20 دقيقة.

كما عقد عشماوى اجتماعا مع رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة بحضور السكرتير العام لمحافظة السويس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، استعرض خلاله أهمية تسجيل العلامات التجارية، مؤكدا أنها تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، وأن العلامة التجارية والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجاري، ومن خلالها تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل وأنه تم إتاحة خدمة تلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية فى 16 مكتبا من مكاتب السجل التجارى بجانب إنشاء أول مركز إقليمى للعلامات التجارية بمحافظة السويس.

وتفقد عشماوي، سكرتير عام المحافظة والوفد المرافق له المنطقة التجارية/اللوجستية المقرر إنشاؤها بمنطقة حى الأربعين على مساحة 5 أفدنة، مؤكدا أنها تصلح لأن تتضمن سلاسل تجارية ومنافذ بيعية لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية وغير الغذائية وتتميز بأنها داخل الحيز العمرانى وتوفر ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ،كما تصلح بأن تتضمن مناطق ترفيهية ومكاتب إدارية.

كما تفقد عشماوي أيضا المنطقة اللوجستية المقرر فيها انشاء أول نموذج لمستودع استراتيجى بمحافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى التى تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوروبية وسيخدم محافظات خط القناة ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجى لكافة السلع الأساسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير وزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.