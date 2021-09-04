برلمانية: الزيادة السكانية خطر يهدد مسيرة البناء والتنمية

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الزيادة الكبيرة فى معدل النمو السكانى تمثل تهديدًا لمسيرة البناء والتنمية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014.

وأوضحت سلامة أن الكثافة السكانية تلتهم ثمار التنمية والإصلاح الاقتصادى، وتضغط على موارد الدولة والموازنة، وتساهم فى زيادة معدلات الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الجريمة وخلق مجتمعات عشوائية.

وأشارت إلى أن الدولة تحتاج ثلاثة أضعاف معدل النمو الاقتصادى الحالى، وهو ما يستحيل تحقيقه فى الوقت الراهن، إذا ما استمرت معدلات الزيادة فى السكان كما هى دون تراجع إلى المعدلات الطبيعية، كما ستتأثر برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية، حيث يحصل نحو 74 مليون مواطن على رغيف العيش المدعم، و64 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع الغذائية بالبطاقات التموينية، فضلًا عن 9 ملايين أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة، فضلًا عن معاش الضمان الاجتماعى.

وقالت النائبة أمل سلامة، إن الدولة تسابق الزمن لزيادة الإنتاج من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، واستصلاح أراضٍ زراعية وإقامة مناطق صناعية من أجل تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالتعليم والصحة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة.

ودعت النائبة وزارات الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعى ووسائل الإعلام والمساجد والكنائس والجامعات بضرورة توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، مع التركيز على المحافظات التى تشهد زيادة فى معدل النمو السكانى، مع تنظيم حملات "طرق الأبواب" للرائدات الريفيات لتوعية السيدات فى القرى بضرورة تنظيم الأسرة، واستمرار مبادرة "2 كفاية" التى تتبناها وزارة التضامن الاجتماعى، لكى نصل إلى المعدل الطبيعى الذى يحقق التوازن مع النمو الاقتصادى.

وشددت على ضرورة استمرار وزارة التضامن الاجتماعى فى تقديم الحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة بخطة الدولة لتنظيم الأسرة، فالزيادة الكبيرة فى عدد السكان تحرم المواطنين من توفير حياة كريمة تليق بهم فى السكن والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.