السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

القطاع الحكومي بالإمارات يعود للعمل بكامل طاقته الاستيعابية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أوضحت فيه الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أنه اعتباراً من غد الأحد 5 سبتمبر2021، اعتمدت دائرة الإسناد الحكومي العودة للعمل بالطاقة الاستيعابية القصوى داخل مقار عمل الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية صحة وسلامة الموظفين.

وأوضح هيثم سعد الدينـ المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتي في إطار متابعة الوزير لأحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضحت دائرة الإسناد أنه على الموظفين المطعمين أو المعفيين من التطعيم إظهار الحالة باللون الأخضر على تطبيق الحصن للسماح لهم بدخول مقار العمل، وإجراء الفحوصات وفقاً للبروتوكولات الحكومية، وعلى الموظفين غير المطعمين إجراء فحص مسحة الأنف كل 7 أيام.

وقالت الملحق العمالي، إنه في حال عدم الالتزام بمواعيد الفحص، يعتبر عدم دخول الموظف لمقر العمل انقطاعاً عن العمل، وتخصم المدة من رصيد إجازته الدورية، وإن لم يكن له رصيد يخصم من راتبه الإجمالي.

وعلى الزوار العملاء المطعمين إبراز المرور الأخضر، في حين يلتزم غير المطعمين بإبراز نتيجة فحص سلبية لم يمض عليها أكثر من 48 ساعة، ويسمح بالعمل عن بعد لأحد الأبوين ممن لديهم أبناء في الصف العاشر فما دون، على أن يكون الابن معفياً من العودة إلى الدراسة حضورياً بناءً على إفادة من الجهة الصحية المختصة وتوفير كتاب من المؤسسة التعليمية، كما يسمح بالعمل عن بُعد وفقاً لتقدير جهة العمل.

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