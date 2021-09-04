صحيفة سعودية: المملكة دولة محورية على الساحة العالمية في مجال البيئة

أكدت صحيفة (الاقتصادية) السعودية، أن المملكة دولة محورية على الساحتين الإقليمية والعالمية لأنها قدمت سلسلة من المبادرات، وانخرطت في أخرى مطروحة، ودعمت ما يمكن وصفه بـ "التمكين البيئي"، وشجعت على تحقيق خطوات قوية على ساحته، في ظل رؤية المملكة 2030 التي جعلت المناخ والحفاظ على البيئة العالمية جزءا أصيلا منها.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "خريطة طموحة لحماية الكوكب" - أن السعودية بانطلاقتها التنموية وضعت استراتيجية تاريخية تتضمن مجموعة من الأهداف لتحقيقها، من بينها تلك المرتبطة بالبيئة والمحافظة على المناخ، ولا سيما في ظل المخاوف العالمية المتنامية على المستقبل البيئي للكرة الأرضية.

وأشارت إلى أن دور السعودية على الصعيد البيئي، يحدث تأثيرا محوريا في مواجهة التغير المناخي، الأمر الذي يسهم بالفعل في تحقيق المستهدفات العالمية، وذلك عبر تمكين عجلة مكافحة أزمات المناخ بشكل عام، من خلال التنسيق والتعاون وطرح الأفكار والرؤى والمبادرات.

وعلي صعيد اخر .. قال وزير المالية السعودي محافظ البنك الإسلامي للتنمية محمد بن عبدالله الجدعان، إن المملكة أسهمت بشكل كبير في جهود التصدي لجائحة كورونا وأثارها على الدول والشعوب الإسلامية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة- جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة أعمالها في العاصمة الأوزبكستانية طشقند.

وأوضح الوزير السعودي، في كلمته، أن المملكة أسهمت بشكل كبير بالتصدي لجائحة (كوفيد-19) وآثارها على الدول والشعوب، من منطلق ثوابتها الراسخة في خدمة العمل الإنساني والتنموي لصالح الدول والشعوب الإسلامية، مؤكدا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده مستمرة في دعم مسيرة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لخدمة الشعوب الإسلامية.

وأشار وزير المالية السعودي محافظ البنك الإسلامي للتنمية إلى أن مشاركة السعودية في الزيادة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية تأتي تأكيداً؛ لالتزام المملكة الدائم نحو المجموعة.