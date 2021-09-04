السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يصدّق على تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي

صدّق الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية لتكون بحد أدنى 52%؜ بدلا من 55% لهذا العام، في إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية. 

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، على صفحته الرسمية، أن ذلك يأتي اتساقا مع تطوير القوات الجوية المصرية، والذى يتضمن زيادة وتنوع أنواع الطائرات خلال الفترة الراهنة، وبالتوازي مع انخفاض المجاميع الكلية لطلبة الثانوية العامة لهذا العام، ورغبة العديد من المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية، وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أعداد الطيارين، وطبقا للشروط والمحددات العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

 

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