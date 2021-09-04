الاقتصاد الرقمي: مصر سوق جاذبة للاستثمارات العالمية في التجارة الإلكترونية

قال المهندس كريم غنيم رئيس مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرف التجارية بالقاهرة، إن مصر أصبحت سوقًا واعدة أمام الشركات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية متوقعا تضاعف معدلات نمو هذا القطاع مع جائحة كورونا المستجد واتجاه المصريين لإيجاد حلول رقمية للتسويق الإلكتروني.

وتابع "غنيم" في تصريحات لـ"الدستور" أن تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي من قبل الحكومة دفع إلى زيادة حجم المشتريات عبر الإنترنت، مؤكدا أن السوق مازال بكرا وفيه فرص جيدة للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي إلى أن إقرار التشريعات الجديدة لتنظيم سوق المعاملات الإلكترونية “قانون التجارة الإلكترونية” أمر غاية الأهمية بالإضافة إلى أن تم إقرار تشريعات أخرى صدرت بالفعل شملت قانون جرائم التقنية “مكافحة جرائم الانترنت” وقانون “حماية البيانات الشخصية” وقانون “المدفوعات الإلكترونية”.

وأوضح “غنيم” أن تطبيق القرارات البنك المركزي المصري في هذا الشأن أدى إلى تحفيز الشركات للتعامل رقميا والاعتماد على الدفع والتحصيل إلكترونيا مثمنا جهود وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الملف بعد تحويل منظومة المعاملات الحكومية عبر اونلاين ومن خلال التسجيل البيانات في جميع أعمال وزارة المالية والجهات التابعة لها.

وأكد رئيس الشعبة اتجاه جميع الجهات الحكومية إلى ميكنة أعمالها والخدمات المقدمة لها موضحا ان الدولة تسعى إلى إتاحة 200 خدمة مميكنة عبر الهاتف المحمول ومنصة مصر الرقمية قبل نهاية العام الجاري مشيرا الي ان مصر اصبحت دولة رقمية حديثة بعد تطبيق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاسراع في منظومة التحول الرقمي .

وأشار “غنيم” الي زيادة متوقعة في معاملات المصريين خلال تداعيات الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى نمو حجم مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل إلى 60 مليون مستخدم ونحو 10 ملايين مشترك في خدمات الإنترنت الأرضي بما يعني إتاحة الخدمة إلى نحو 50 مليون مستخدم من الأسرة المصرية.