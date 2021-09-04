السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: تسجيل 2614 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة خلال 24 ساعة

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 2614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 2 مليون و296 ألفا و155 إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 44 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 53 ألفا و966 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وتم نقل 824 شخصا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تعافى خلال الفترة نفسها 1447 شخصا.

وعلى مدار الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل أكبر عدد من الحالات المؤكدة في كييف (339) وخاركيف (216) وأوديسا (208) وتشرنيفتسي (193) ولفيف (183).

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

أوكرانيا كورونا كييف الصحة الأوكرانية كوفيد-19

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