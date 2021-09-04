3980 إصابة جديدة بكورونا فى باكستان

سجلت السلطات الصحية في باكستان 3980 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و175 ألفًا و558 شخصًا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم السبت، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 79 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 26 ألفًا و114 حالة.

وأجرت السلطات الصحية، على مدار أمس 64 ألفًا و53 اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا.