اكتمال المنظومة التشريعية للجمارك أبرز اهتمامات صحف القاهرة

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، وفي مقدمتها اكتمال المنظومة التشريعية للجمارك بإصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، واستئناف الرحلات بين مصر والكويت بدءًا من الغد.

وتحت عنوان (تيسيرات جمركية جديدة لخفض أسعار السلع والخدمات).. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المنظومة التشريعية للجمارك اكتملت بإصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، التي بدأ العمل بها من الأول من سبتمبر الحالي، بما يسمح بالتوسع في (الحلول التكنولوجية) لتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، بالإضافة إلى تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار.

وقال معيط، إن اللائحة التنفيذية تؤكد عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وأجازت للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه مصلحة الجمارك على ذمة أي غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات.

وأوضح الوزير أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركي المقرر تطبيقه عليها، وأعداد أوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أي غرامات، كما يجوز تعديل (الإيضاحات) التي يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد (الطرود) للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركي، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحي، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن.



وأبرزت (أخبار اليوم) تصريحات الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس الخاصة للصحيفة، والتي أكد خلالها، أن العلاقات السياسية مع مصر وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وتشهد تعاونًا مكثفًا على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي الذي تقوم كل من مصر وقبرص على أساسه بمواجهة التحديات التي تؤثر على كل منهما.

وأشار إلى وجود رغبة وهدف مشتركين للبلدين للعمل بشكل جاد معًا لتوسيع هذا التعاون في كل القطاعات، وذلك في إطار الاتفاقيات القائمة.

وقال أناستاسيادس "لدينا إطار صلب للتعاون الثنائي والبلدان يعملان على ترجمة ذلك إلى نتائج ملموسة لصالح الدولتين".. مؤكدًا أن ذلك التعاون ليس موجها ضد أي دولة.



وتحت عنوان (استئناف الرحلات الجوية مع الكويت) نقلت صحيفة (الجمهورية) بيان رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار عمرو أبوالعينين، والذي أعلن خلاله، استئناف الشركة الوطنية (مصر للطيران- عضو تحالف ستار العالمي)، رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من الخامس من سبتمبر الجاري؛ بواقع رحلتين يوميا بأحدث طرازات الشركة البوينج.

وأوضح أبو العينين، أن هذه الطائرة المعروفة باسم طائرة الأحلام، والتي تسع لعدد 309 مقاعد وتتميز مقاعد درجة رجال الأعمال بها بتوفير أعلى مستويات الخصوصية مع توافر شاشات شخصية بالدرجتين السياحية ورجال الأعمال، تقدم الخدمات الترفيهية مثل خدمة الإنترنت "واي فاي" وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر خدمة التجوال المتوفرة على هذا الطراز، ومن المخطط أن تسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.