السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع يؤكد متانة علاقة مصر وقبرص.. وقمة ثلاثية بمشاكرة أثينا في أكتوبر

نيكوس أناستاسيادس
نيكوس أناستاسيادس والسيسى

يعقد اليوم السبت اجتماعا بين قبرص ومصر يجدد تأكيد رغبة البلدين في تعزيز التعاون بينهما وتوسيعه في مجالات جديدة، وفقا لما نقلته صحيفة "قبرص ميل" اليومية.

وبحسب الصحيفة: "من المتوقع أن تنعقد القمة الثلاثية بين قبرص واليونان ومصر في منتصف أكتوبر في كافالا باليونان".

وترأس الرئيس  القبرصي  نيكوس أناستاسيادس يوم الجمعة، اجتماعا مع الوزراء الذين سيشاركون في اجتماع القاهرة اليوم السبت.

ووفقا للصحيفة، فإن اجتماع اليوم يؤكد على العلاقات الممتازة بين الدولتين والرؤية المشتركة لتهيئة ظروف الأمن والاستقرار والسلام والتعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويرافق أناستاسيادس في القاهرة وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتعليم والزراعة ونائب وزير النقل البحري والمتحدث باسم الحكومة.

ويلتقي أناستاسيادس، صباح  اليوم السبت، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يعقد الوزراء اجتماعات مع نظرائهم المصريين، وستلي هذه الاجتماعات محادثات موسعة بين وفدي البلدين.

يأتي هذا فيما انطلقت فعاليات التدريب المصري القبرصي المشترك "بطليموس 2021"، والذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة القبرصية الأربعاء، أن 78.6% من السكان البالغين في قبرص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها لم تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم ما لا يقل عن 80% من السكان البالغين بنهاية أغسطس.

وقالت الوزارة- في بيان لها حول أحدث الإحصاءات الخاصة بالتطعيم، وفقا لصحيفة سايبراس ميل القبرصية- إنه بانتهاء يوم 31 أغسطس، حصل نحو 74.2% من البالغين على جرعتي التطعيم بالكامل، بينما تلقى أقل بقليل من 79% الجرعة الأولى، مشيرًا إلى احتمالية طرح جرعات ثالثة معززة بشكل مبدئي للفئات العمرية الأكبر سنا والأكثر ضعفا.

 

صحيفة قبرص ميل الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس اليونان السيسي شرق البحر الأبيض المتوسط

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