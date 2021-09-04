انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بـ«اللغة العربية» اليوم

يؤدي ما يقرب من ١٤١ ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية بالدور الثاني 2021، اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب والمراقبين من مخاطر الإصابة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني سيؤدون الامتحان بنظام اختيار من متعدد "بابل شيت"، بنفس نظام الدور الأول، وتعتمد أسئلة الامتحانات على الفهم وليس الحفظ وتقيس نواتج التعلم، وأن جميع الامتحانات من بنك الأسئلة.

وأكدت الوزارة أن الطلاب سيؤدون الاختبارات بنفس أرقام الجلوس للدور الأول.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم احتساب نصف الدرجة للراسبين في مادتين، مع احتساب الدرجة الكاملة للطلاب المؤجلين بعذر قهري، علما أن الامتحانات في المواد المشتركة مثل "اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية" ستكون موحدة لجميع طلاب شعبتي العلمي والأدبي.

وشددت الوزارة، على تجهيز الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة علي أعلى مستوى، موضحة أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى.

وأكدت على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لآدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة.

وشددت الوزارة على ضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية لتصبح 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من آداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.