ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجل رقما قياسيا من إصابات كورونا

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية مجددا رقما قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) وأربع وفيات على الرغم من خضوعها لإغلاق مستمر منذ أربعة أسابيع.



وسجلت الولاية 1533 إصابة جديدة بكوفيد-19، منقولة محليا خلال 24 ساعة حتى الساعة 0800 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، حسبما قالت وزارة الصحة في الولاية.



وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن هذه هي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في أي منطقة أسترالية.



وتم إعطاء أكثر من 2ر7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد19- حتى الآن، واصبحت نسبة التطيعم الكامل 36 % من كل البالغين الذي تتجاوز أعمارهم 16 عاما.



وسجلت أستراليا 56500 إصابة بكوفيد19- في مختلف أنحاء البلاد، كما سجلت أكثر من ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.