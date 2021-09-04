كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 1800 إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 1800 إصابة اليوم السبت رغم التزام الحكومة باليقظة شديدة مع تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة قبل عطلة وطنية كبرى.



وقالت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية أضافت 1804 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1776 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 258 ألفا و913 إصابة بالفيروس.



كما سجلت كوريا الجنوبية سبع وفيات جديدة بكوفيد19- لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2135 حالة وفاة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.