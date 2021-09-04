السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ديسمبر المقبل.. «آفاق مسرحية» يقيم نهائيات دورته السابعة على مسرح الهناجر

مسرح الهناجر
مسرح الهناجر

أعلن المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام مهرجان (آفاق مسرحية) إقامة نهائيات الدورة السابعة من المهرجان على مسرح الهناجر بدار الأوبرا في 20 ديسمبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمخرج شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون.


وقال هشام السنباطي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ماراثون"آفاق" ينطلق هذا العام يوم 20 سبتمبر الجاري بالمرحلة الأولى وهي مرحلة المسابقات، يليها المرحلة الثانية مرحلة الأوائل وتقام بداية من يوم 11 نوفمبر حتى 20 نوفمبر القادم، ويتأهل منها العروض المتميزة للمشاركة بالنهائيات، وهي المرحلة الأخيرة بالمهرجان وتقام يوم 20 ديسمبر القادم على الهناجر.


وأضاف أن المهرجان يتضمن عدة مسابقات في مختلف أشكال العروض المسرحية كمسابقة العروض الطويلة والقصيرة والمونودراما والديودراما والمايم ومسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة ومسرح الطفل، وتنقسم الجوائز التي تتنافس عليها العروض إلى جوائز مادية قيمتها 30 ألف جنيه، إلى جانب جوائز عينية وجوائز خاصة بتصويت الجمهور.

 

وكشفت إدارة المهرجان عن قائمة جوائز الدورة السابعة، التي تقام على ثلاث مراحل (ملتقى المسابقات وملتقى الأوائل والنهائيات)، وتشمل جوائز مادية قيمتها 30 ألف جنيه، تقدم في صورة دعم لإنتاج عروض جديدة، إلى جانب جوائز عينية تشمل شهادات تميز ودروع، وجوائز خاصة بتصويت الجمهور تمنح لأفضل تصميم بوستر دعاية وإقبال جماهيري.

 

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة مهرجان آفاق مسرحية مد فترة تلقي طلبات الفرق المسرحية الراغبة بالمشاركة في الدورة السابعة من المهرجان لعام 2021، حتى 7 سبتمبر المقبل؛ استعدادا لانطلاق المهرجان في الفترة من 20 سبتمبر إلى 20 نوفمبر المقبل.

 

وترأس المهرجان - شرفيا، هذا العام - الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي.

الشرق الأوسط مهرجان على مسرحي مركز الاولى دار الاوبرا المخرج الثقافة ذوى الاحتياجات الخاصة المرحلة الثانية المرحلة الاولي الاحتياجات الخاصة العروض المسرحية مركز الهناجر للفنون ذوي الاحتياجات قطاع شئون الإنتاج الثقافى

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