السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

نهال عنبر: أفاضل بين عدة أعمال درامية

الفنانة نهال عنبر
الفنانة نهال عنبر

تفاضل الفنانة نهال عنبر بين عدة أعمال درامية تلقت عروضا للمشاركة فيها، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بتلك الأعمال قبل حسمها أمر المشاركة فيها، مؤكدة حرصها على التنوع في مختلف الأدوار التي تشارك فيها والتدقيق في اختياراتها.


وأشارت نهال عنبر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أنها تشارك حاليا في العرض المسرحي "زقاق المدق" على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، والمأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسبق وتم تقديمها على خشبة المسرح في ثمانينات القرن الماضي، كما تم تقديمها أيضا في السينما.


مسرحية "زقاق المدق" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل عبده، وبدأ عرضها منذ أيام بمحافظة الإسكندرية، وهي من بطولة كل من دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هاني عبد الهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.


من جهة أخرى، نوهت نهال عنبر بأنها ستواصل أيضا تقديم برنامجها التليفزيوني على إحدى القنوات الفضائية الشهيرة، لافتة إلى أن عمل الفنان في مجال التمثيل لا يتأثر بعمله في الإعلام بشرط التنظيم وترتيب المواعيد، قائلة:"لا يوجد عمل من الممكن أن يؤثر سلبا على الآخر ولكن المعيار الحقيقي هو تنظيم الوقت بشكل جيد، فمن الممكن أن يعمل الفنان في السينما والدراما والمسرح في نفس الوقت، وكذلك الحال بالنسبة للعمل الإعلامي لا يؤثر على المسيرة الفنية للفنان طالما هناك تنظيم للوقت".


وكانت الفنانة نهال عنبر قد تعافت مؤخرا من الإصابة التي تعرضت لها في الرأس أثناء عرضها مسرحية "زقاق المدق" في الإسكندرية، حيث اصطدمت في الديكور ما أدى إلى إصابتها وتعرضها لحالة إغماء، وتم نقلها على الفور لمستشفى العلمين بمنطقة الساحل الشمالي، وخرجت من المستشفى الثلاثاء الماضي، ولكنها رفضت الحصول على راحة لتواصل مشاركتها في العرض المسرحي.

الاعلام الشرق الأوسط محافظة القنوات الفضائية محفوظ تفاصيل فضائية محمد عبدالوهاب بالاسكندرية للفنون الشعبية نجيب محفوظ تقديم برنامج محسن محيي الدين دنيا عبد العزيز زقاق المدق الفنانة نهال عنبر

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