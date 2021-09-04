السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية اليمنية: وقف إطلاق النار إجراء إنسانى لا يحتمل التأخير

اليمن
اليمن

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك،  دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق مع جماعة "أنصار الله" الحوثية لوقف إطلاق النار في البلاد.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال في بيان نشره موقع الخارجية اليمنية في ختام زيارته إلى النرويج، إنه "أكد خلال لقاءاته مع المسؤولين النرويجيين دعم الحكومة الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام هانس جروندبيرج، والاستعداد للعمل مع المبعوث للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار كأهم إجراء إنساني لا يحتمل التأخير، والانتقال بعدها لمعالجة كافة الملفات الإنسانية والسياسية والاقتصادية".

 

وأضاف أنه "شرح تطورات العملية السياسية في اليمن، وآفاق الحل السياسي والمنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن".

 

وبشأن الوضع الإنساني في اليمن، أشار وزير الخارجية اليمني إلى "أهمية العمل على معالجة الفجوة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا المستجد التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و27 حالة وفاة.


وقالت اللجنة، في بيان نقلته قناة (اليمن الفضائية)، إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 8 آلاف و18 إصابة توفي منهم ألف و513 حالة، بينما تعافى 4 آلاف و937، فيما يُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اليمن وقف الخارجية اطلاق النار اطلاق وقف إطلاق النار طلاق الخارجي الخارجية اليمنية خارجية اليمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

محمد الباز يحذر من «حرب الإخوان الناعمة»

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

«والدتها رفضت تستلمها».. «معانا» تنقذ فتاة من شوارع الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

صور

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

محطة تل أبيب

المزيد

«بينيت» يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع «الإسرائيلى الفلسطينى»

كيف تنجو إسرائيل من التحدى الصعب بين أمريكا والصين؟

تركيا تحاكم إسرائيلية بسبب علاقتها بحزب العمال