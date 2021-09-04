الخارجية اليمنية: وقف إطلاق النار إجراء إنسانى لا يحتمل التأخير

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق مع جماعة "أنصار الله" الحوثية لوقف إطلاق النار في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال في بيان نشره موقع الخارجية اليمنية في ختام زيارته إلى النرويج، إنه "أكد خلال لقاءاته مع المسؤولين النرويجيين دعم الحكومة الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام هانس جروندبيرج، والاستعداد للعمل مع المبعوث للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار كأهم إجراء إنساني لا يحتمل التأخير، والانتقال بعدها لمعالجة كافة الملفات الإنسانية والسياسية والاقتصادية".

وأضاف أنه "شرح تطورات العملية السياسية في اليمن، وآفاق الحل السياسي والمنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن".

وبشأن الوضع الإنساني في اليمن، أشار وزير الخارجية اليمني إلى "أهمية العمل على معالجة الفجوة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية".

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا المستجد التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و27 حالة وفاة.



وقالت اللجنة، في بيان نقلته قناة (اليمن الفضائية)، إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 8 آلاف و18 إصابة توفي منهم ألف و513 حالة، بينما تعافى 4 آلاف و937، فيما يُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.