السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة طرق سيدتين أبواب المنازل ورش مادة مخدرة لسرقة أصحابها

حبس سيدة
حبس سيدة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات تداول خبر عبر موقع التواصل الإجتماعى "في بوك" يتضمن قيام سيدتين (منشور صور لهما) بالطرق على أبواب المنازل طالبين إعانة وقيامهما برش مادة مخدرة على أصحاب المنازل وسرقتها.

 
بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره.. كما أمكن تحديد القائم بنشر الخبر وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور). 


عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه، وبمواجهته قرر بحصوله على الخبر من إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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