وزير الخارجية الأمريكى: لا أخطط للقاء مسؤولى طالبان فى قطر

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه لا ينوي حاليًا إجراء لقاءات مع مسؤولي حركة "طالبان" الأفغانية خلال زيارته إلى قطر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي: "لا خطط لدي حاليا لإجراء أي لقاءات مع طالبان في الدوحة هذه الزيارة تخص بالدرجة الأولى علاقاتنا مع قطر والإعراب عن شكرنا لها على الدعم الذي قدمته".

بدوره، أوضح القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا وآسيا الوسطى، دين تومبسون، أن الولايات المتحدة لا تخوض حاليا اتصالات مباشرة مع قيادة "طالبان"، وسيتم اتخاذ قرار حول ما إذا يجب القيام بذلك في وقت لاحق بناء على الخطوات التي ستتخذها الحركة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن سيلتقي في الدوحة، التي سيزورها من 6 إلى 8 سبتمبر، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وعلى صعيد آخر، أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن بالعمل "الاستثنائي والشجاع"، الذي قامت به السفارة الأمريكية في كابول.



وقال بلينكن: "أنا واثق من أن مهاراتهم وتفانيهم ستستمر في الارتقاء بعملنا القنصلي ودبلوماسيتنا مع بدء فصل جديد".



كانت الولايات المتحدة قد أكدت أمس أنها علقت وجودها الدبلوماسي في كابول، وذلك بعد انتهاء مهمة القوات الأمريكية في أفغانستان.



ودعت حركة طالبان إلى إقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من خروج آخر الجنود الأمريكيين من كابول، لتنهي عشرين عامًا من الحرب.

وتواجه الحركة المسلحة الآن مجموعة من التحديات الجديدة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المتحدث الرئيسي باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال للصحفيين اليوم في مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية، وهو آخر مكان كان يخضع للسيطرة الأمريكية: الإمارة الإيرانية تريد علاقات دبلوماسية طيبة مع الأمريكيين.