السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق بمنزل سكنى فى زفتى بالغربية

حريق زفتي
حريق زفتي

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، على حريق هائل اندلع بمنزل سكنى مكون من 3 طوابق بشكل مفاجئ بمنطقة شارع الرحاب، المتفرع من شارع أبو الحسايب بجوار مبنى قسم شرطة مدينة زفتى بمحافظة الغربية، على الفور انتقلت القوات الأمنية برئاسة مأمور قسم شرطة زفتى، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

 

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل ألتهمت نيرانه منزل سكني بمنطقة شارع الرحاب بدائرة القسم، وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد نيران الحريق، وتم السيطرة على حريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، وتم تحرير محضر وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وعلى جانب آخر، عثر أهالي منطقة كفر عنان، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، داخل منطقة مقابر كفر عنان، وقواموا بإبلاغ شرطة النجدة.
 

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة زفتى، بورود إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي بمنطقة كفر عنان التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، على جثة شاب مطعون بكامل البطن.

 

 وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد رمزي، رئيس مباحث قسم زفتى، وتبين أن الجثة لشخص يدعي م. ج، في العقد الثالث من عمره.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي قررت إيداع الجثة مشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة، وانتداب المعمل الجنائي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.

 

وحسب شهود عيان فإن ثلاث شباب على متن دراجة بخارية غير مُرخصة دخلوا إلى المقابر وخرج على نفس المركبة شابين فقط، بينما بقي الثلاث وعندما حالوا استكشاف الأمر وجوده وقد أصبح جثة هامدة، فقاموا بإبلاغ الشرطة، ويرجح أن الأمر لخلافات سابقة بينهم.

الحماية المدنية قسم شرطة سيارات الإطفاء مديرية أمن النيابة العامة مديرية أمن الغربية السيطرة علي حريق حريق هائل القوات الأمنية قوات الحماية المدنية القيادات الأمنية سيطرة على الحريق الدفع بسيارات الإطفاء نتداب المعمل الجنائي بدائرة القسم محضر بالواقعة

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وائل لطفي

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