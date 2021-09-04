السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شاب يقتل والده بكفر الشيخ

طعن
طعن

أقدم شاب على قتل والده طعنا بالسكين بعزبة رضوان التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك خلال مشاجرة وقعت بينه وبين شقيقه، وجرى نقله إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، ثم نقله إلى مستشفى كفرالشيخ العام لكنه لقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل الوصول.

 

وكان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقي اخطاراً من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم،  يفيد بقيام «م.ب.ا» 33 عاما، بطعن والده المسن «ب.أ» 60 عاما، بسكين بسبب مشاجرة حدثت مع شقيقه.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سيدي سالم برئاسة الرائد سعد اللبيشي رئيس المباحث ومعاونيه، وتم إلقاء القبض على الجاني وشقيقه طرف النزاع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

ومؤخرًا، فقد تسبب صراخ طفلين أحدهما 3 أعوام وأخر رضيع عمره لا يتجاوز عدة أشهر في كشف جريمة مقتل والدتهما "أنغام.ع.ا.ا"، 18 عام، ربة منزل ، علي يد والدهما "أسامة.ر.د.و"،  29 عامًا، عاطل، أثناء وجودهما في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ للتنزه ، بعد وقوع مشاجره بينهما.

 

وطعن الزوج زوجته بسلاح أبيض في بطنها فخرجت أحشاؤها وسالت دماؤها، فتركها الزوج وفر هاربا من مقر إقامتهما في المصيف، وترك الطفلين مع الجثة فظل الطفلان يصرخان بشدة حتى التفت إليهما الجيران، وعندما ذهبوا لتفقد الوضع وجدوا الأم غارقة في دماؤها والطفلين بجانبها.

 

وقام الزوج بالذهاب إلى مقر إقامتهما الأصلي في قرية الشخلوبة بمركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، وقام بتسليم نفسه للشرطة وإبلاغهم هناك بما فعله بزوجته في المصيف وقتلها وتركها هناك.

 

وكان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من السعيد محمد السعيد عاطف، 37 عامًا، سمسار عقارات، بالعثور على جثة ربة منزل بوحدة سكنية تابعة له بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم.

 

وانتقل مأمور مركز شرطة البرلس، رفقة الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث المركز، وقوة من المركز، ونقطة شرطة مصيف بلطيم، وتبين أن الجثة لـ أنغام.ع.ا.ا، 18 عامًا، وتقيم طرف زوجها بقرية الشخلوبة، في مركز سيدي سالم، فيما كشفت المعاينة أن الجثة بها جرح طولي بعرض البطن، وكذلك آثار خنق.

كفر الشيخ سيدي سالم قتل رضوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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