السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة ثلاثينى مقتولُا داخل منطقة المقابر بزفتى

جثة
جثة

عثر أهالي منطقة كفر عنان، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، داخل منطقة مقابر كفر عنان، وقاموا بإبلاغ شرطة النجدة.
 

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة زفتى، بورود إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي بمنطقة كفر عنان التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، على جثة شاب مطعون بكامل البطن، وإنتقل ضباط مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد رمزي، رئيس مباحث قسم زفتي، وتبين أن الجثة لشخص يدعي م. ج، في العقد الثالث من عمره.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي قررت إيداع الجثة مشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة، وإنتداب المعمل الجنائي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.

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