السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يعلن دعمه لبولندا وليتوانيا ولاتفيا عقب زيادة معدل الهجرة غير الشرعية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي عن دعمه لبولندا وليتوانيا ولاتفيا، بالتزامن مع بدء سريان حالة الطوارئ في مناطق شرقي بولندا عقب زيادة معدل الهجرة غير الشرعية.


ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، عن رئيس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قوله في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في سلوفينيا، إن وزراء خارجية الاتحاد "يقفون متضامنين مع ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، ونحن مستعدون لاتخاذ جميع الإجراءات لدعمهم إذا استمر الوضع في التدهور".


وأضاف بوريل أنهم يأسفون لأن "بيلاروسيا استخدمت المهاجرين واللاجئين للضغط بشكل مصطنع على حدودنا الشرقية"، حسبما نقلت القناة.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا ومقرها بريطانيا الجمعة التوصل إلى تسوية لخلافهما بشأن تأخر تسليم كميات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والاتفاق على جدول زمني جديد للتسليم.


وكانت المفوضية الأوروبية قد لجأت إلى القضاء بعد إخفاق شركة الأدوية في تسليم كامل الجرعات وعددها 300 مليون بحلول 2021، والاتفاق الجديد يُمهل أسترازينيكا حتى نهاية مارس المقبل لتسليم الحقن المتبقية.


وينهي الاتفاق المعركة القضائية بينهما ولن تواجه أسترازينيكا غرامات أو عقوبات مالية، شرط عدم إخفاقها في الالتزام بالمواعيد الجديدة.


وقال نائب الرئيس التنفيذي للمستحضرات الصيدلانية الحيوية لدى أسترازينيكا راد دوبر "يسرني أننا تمكنا من التوصل إلى تفاهم يسمح لنا بالمضي قدمًا والتعاون مع المفوضية الأوروبية سعيًا للتغلب على الوباء".

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن غضبه بعدما نكثت شركة الصيدلة البريطانية السويدية بوعودها وتأخرت في تسليم طلبيات العقود، ما قوض المراحل الأولى لنشر اللقاحات المضادة لكورونا في دول التكتل.


واتهم المسئولون أسترازينيكا بإعطاء الأولوية لطلبيات المملكة المتحدة من اللقاح على حساب الاتحاد الأوروبي، وأقام محامو المفوضية الأوروبية دعاوى قضائية للمطالبة بتسليم الكميات تحت طائلة دفع غرامات يومية باهظة عن أي تأخر متواصل.


وفي حكم موقت بانتظار التسوية النهائية للقضية، فرضت محكمة بروكسل على أسترازينيكا جدولًا زمنيًا جديدًا للتسليم.


وقالت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس في بيان إن "اتفاق التسوية اليوم يضمن تسليم أسترازينيكا جرعات اللقاح المتبقية للاتحاد الأوروبي وعددها 200 مليون جرعة".

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